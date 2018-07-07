Лондон, 8 июля, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Победа английской футбольной сборной над командой Швеции в четвертьфинале ЧМ-2018 была блестящей. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Дарья Антонова ИА REGNUM Английские болельщики на Никольской улице

Глава британского правительства поздравила с успешной игрой футболистов и их главного наставника Гарета Саутгейта. Столь блестящей победой может гордиться вся страна, добавила она.

https://twitter.com/theresa_may/status/1015632401165365248

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля сборная Англии обыграла шведов в матче ¼ финала чемпионата мира со счетом 2:0. На московском стадионе «Лужники» 11 июля состоится полуфинал: сборная Англии встретится с командой Хорватии, победившей в ¼ финала по итогам серии пенальти российскую сборную.

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