Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Давайте говорить без шуток, всерьёз: мы увидели, что у нашей страны есть прекрасная футбольная сборная. Мы выстояли в матче с хорватами. Да как выстояли!

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Акинфеев

В первом тайме на шикарный выстрел в «девятку» Дениса Черышева голом ответил Андрей Крамарич, замкнувший передачу Марио Манджукича.

А в овертайме половина России, возможно, получила инфаркт, когда на 115-й минуте Домагой Вида замкнул угловой, поданный Лукой Модричем. И, казалось бы, всё! Но нет! Мы заработали право на опаснейший штрафной. И Алан Дзагоев зряче отдал на Марио Фернандеса, а тот головой забил главный мяч в своей карьере.

Браво, Россия! Теперь матч решится в серии пенальти. И тут надежда на «ногу Акинфеева».