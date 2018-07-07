Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 23:38 — ИА Регнум. На 115-й минуте матча Россия заработала право на опасный штрафной. Его выполнил Алан Дзагоев, а его напарник по «ЦСКА» головой пробил хорватские ворота! Браво, Россия! У нас великая сборная! Без шуток.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

Напомню, что до этого в овертайме отличился Домагой Вида. А в первом тайме на шикарный выстрел в «девятку» Дениса Черышева голом ответил Андрей Крамарич, замкнувший передачу Марио Манджукича.

Победитель этой игры встретится в полуфинале со сборной Англией, в Самаре победившей сборную Швецию со счётом 2 — 0.