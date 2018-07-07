Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Домагой Вида отличился в овертайме матче сборных России и Хорватии. Он замкнул угловой, поданный Лукой Модричем. Не разобрались наши защитники — и упустили Виду. Как так, ребята? Перед этим судья не поставил спорный пенальти на Фёдоре Смолове.

Aleksandr Osipov Домагой Вида

В первом тайме на шикарный выстрел в «девятку» Дениса Черышева голом ответил Андрей Крамарич, замкнувший передачу Марио Манджукича. Во втором тайме хорваты играли лучше, давили, но без голов.