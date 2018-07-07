Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Дотерпели! Выстояли! Основное время матча на стадионе «Фишт» в Сочи между сборными России и Хорватии закончилось со счётом 1:1. В первом тайме на шикарный выстрел в «девятку» Дениса Черышева голом ответил Андрей Крамарич, замкнувший передачу Марио Манджукича.

Мундиаль-2018

Второй тайм российские футболисты начали нервно, чем вызвали настоящую бурю гневных эмоций у главного тренера Станислава Черчесова. И на 58-й минуте хорваты могли додавить растерянную сборную России, когда Иван Перишич зрячим ударом пробил в угол ворот Игоря Акинфеева, но — нас спасла штанга! После этого момент имел Артём Дзюба, оттеснив Деяна Ловрена, он после углового пробил, но прямо по центру ворот в руки Даниэля Субашича. Мог забивать головой и Александр Ерохин.

Но полумоменты Дзюбы и Ерохина были лишь вспышками. Хорваты не просто контролировали игру, а поддавливали сборную России всей своей «шашечной» тушей. При этом Станислав Черчесов совершил странную замену, поменяв нашего лучшего игрока Дениса Черышева на нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова. Важно отметить, что в конце матча травму получил вратарь хорватов Даниэль Субашич.

Но — мы выстояли! И теперь нам предстоят два овертайма по 15 минут. Напоминает матч россиян с испанцами, не правда ли? Не говорим вслух, но помним, как закончилась та эпохальная встреча.

Победитель матча сборных Хорватии и России выходит в полуфинал, где он встретится со сборной Англии, сегодня, как сообщало ИА REGNUM, в Самаре победившей сборную Швецию со счётом 2:0.

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