Кабул, 7 июля, 2018, 22:35 — ИА Регнум. На юге Афганистана в результате «внутренней атаки» погиб военнослужащий США. Об этом сообщает в субботу, 7 июля, пресс-служба миссии НАТО.

В Афганистане

«Один военнослужащий США погиб и двое получили ранения в результате «внутренней атаки» на юге Афганистана», — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

6 июля в пресс-службе министерства обороны Грузии сообщили, что во время визита министра обороны Грузии Левана Изория на афганскую базу «Кундуз» было совершено вооруженное нападение.

О жертвах и пострадавших в ведомстве не сообщили.

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