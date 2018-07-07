Владимир, 7 июля, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали 9 человек (трое взрослых и шесть детей), произошло во Владимирской области. Об этом сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Андрей Кирюхин в интервью ТАСС.

33.mchs.gov.ru На месте ДТП

Столкновение автомобилей произошло в субботу, 7 июля, на автодороге Судогда — Чамерево в Судогодском районе.

«В аварии пострадали 9 человек…, — сказал Кирюхин. — Все живы».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб, которые выясняют причины происшествия.

Читайте также: Футболист «Интера» Наингголан попал в ДТП в Италии

А также: Под Челябинском в ДТП с участием двух грузовиков погибли два человека