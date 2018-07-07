В Петербурге отчаянно болеют за сборную России в фан-зоне
Санкт-Петербург, 7 июля, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Заполненная до отказа фан-зона на Конюшенной площади Санкт-Петербурга болеет за сборную России, которая играет против команды Хорватии на стадионе в Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Драй ИА REGNUM
Радость гола
Собравшиеся болельщики радуются наступательной игре российской сборной, поддерживают ее скандированием и верят в победу. Тем временем в Сочи начался второй тайм матча ¼ финала ЧМ-2018.
Дарья Драй ИА REGNUM
Российский фанат в фан-зоне Петербурга до матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Вера в победу
Дарья Драй ИА REGNUM
Усы надежды
Дарья Драй ИА REGNUM
Надежда
Дарья Драй ИА REGNUM
Радость гола