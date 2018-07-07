Санкт-Петербург, 7 июля, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Заполненная до отказа фан-зона на Конюшенной площади Санкт-Петербурга болеет за сборную России, которая играет против команды Хорватии на стадионе в Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Радость гола

Собравшиеся болельщики радуются наступательной игре российской сборной, поддерживают ее скандированием и верят в победу. Тем временем в Сочи начался второй тайм матча ¼ финала ЧМ-2018.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский фанат в фан-зоне Петербурга до матча

Дарья Драй ИА REGNUM Вера в победу

Дарья Драй ИА REGNUM Усы надежды

Дарья Драй ИА REGNUM Надежда