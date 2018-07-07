Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. В Сочи завершился первый тайм эпохального матча сборных России и Хорватии. Россия вспыхнула и расцвела, когда после короткого паса Артёма Дзюбы Денис Черышев забил гол шедевральным выстрелом в «девятку». Замерли все — и россияне, и хорваты. Одни — от восторга, другие — от ужаса. А Денис, каков Денис! Он мастер голов-шедевров на этом чемпионате. Вспомните, какого красавца он положил в матче с Саудовской Аравией!

Россия vs Хорватия

Но уже на 39-й минуте Иван Перишич бросил во фланговый прорыв Марио Манджукича, а тот выполнил идеальный навес на Андрея Крамарича — удар головой и гол. Даже нога Игоря Акинфеева не спасла.

В целом россияне и хорваты заметно нервничают — много брака в передачах. При этом усилиями Луки Модрича сборная Хорватии взяла под контроль центр поля и моделирует ход игры. Впереди особо опасно смотрится Анте Ребич. Сборной России же не хватает Юрия Жиркова Фёдор Кудряшов, вышедший вместо него, смотрится неуверенно.

Остаётся надеяться, что во втором тайме мы увидим более решительную и опасную сборную России.

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