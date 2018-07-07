Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. В Сочи завершился первый тайм эпохального матча сборных России и Хорватии. Россия вспыхнула и расцвела, когда после короткого паса Артёма Дзюбы Денис Черышев забил гол шедевральным выстрелом в «девятку». Замерли все — и россияне, и хорваты. Одни — от восторга, другие — от ужаса. А Денис, каков Денис! Он мастер голов-шедевров на этом чемпионате. Вспомните, какого красавца он положил в матче с Саудовской Аравией!

Россия vs Хорватия

Но уже на 39-й минуте Иван Перишич бросил во фланговый прорыв Марио Манджукича, а тот выполнил идеальный навес на Андрея Крамарича — удар головой и гол. Даже нога Игоря Акинфеева не спасла.

В целом россияне и хорваты заметно нервничают — много брака в передачах. При этом усилиями Луки Модрича сборная Хорватии взяла под контроль центр поля и моделирует ход игры. Впереди особо опасно смотрится Анте Ребич. Сборной России же не хватает Юрия Жиркова — Фёдор Кудряшов, вышедший вместо него, смотрится неуверенно.

Остаётся надеяться, что во втором тайме мы увидим более решительную и опасную сборную России.

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