Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Эх! Недолго музыка играла. Хорваты сравняли счёт в матче с Россией. Отличился Андрей Крамарич. Гол его не вышел таким шикарным, как у Дениса Черышева, но гол есть гол. Иван Перишич бросил во фланговый прорыв Марио Манджукича, а тот в стиле вчерашнего Фелиппе Коутиньо навесил на Крамарича — Андрей головой замкнул выверенную подачу.

Хорватский футбол

В целом, справедливости ради, надо сказать, что хорваты играли лучше, владея преимуществом, так что гол Крамарича заслуженный. К сожалению, наши отдали инициативу, и гол Дениса Черышева несколько диссонировал с общим ходом игры.

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