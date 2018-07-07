Москва, 7 июля, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Ответ на песню «Калинка» в исполнении исландских болельщиков записали российские энтузиасты, сообщает 7 июля интернет-портал Утро.ру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские болельщики

Российские фанаты футбола перепели исланскую народную песню 19 века «Á Sprengisandi (Ríðum, ríðum)» и записали видеоклип среди берез, под аккомпанемент барабана.

«Друзья, помогите нам донести это видео до Исландии. Пусть каждый смотрящий и читающий этот текст сделает репост и попросит продолжить своих друзей! Пусть это послание долетит до адресата! Это видео — спасибо всем командам и всем фанатам за эмоции, атмосферу, накал и возможность быть частью истории!» — говорится в подписи под видео на Youtube.

Напомним, что ранее болельщики сборной Исландии поблагодарили Россию за теплый прием во время чемпионата мира — 2018 и, в качестве благодарности, исполнили на исландском и русском языках знаменитую песню «Калинка-малинка»