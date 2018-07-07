Москва, 7 июля, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в совершении кражи у гражданина Великобритании, задержан в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой обнародованы на сайте ведомства.

Задержание

По ее словам, житель Великобритании сообщил о краже личного имущества в такси 6 июля.

«Сотрудниками уголовного розыска (в результате оперативно-розыскных мероприятий) установлен автомобиль, в который сел мужчина, и задержан один из подозреваемых в совершении данного преступления», — отметила Волк.

Официальный представитель МВД России добавила, что в настоящее время стражи порядка ведут поиск второго подозреваемого.

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