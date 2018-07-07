Вход в фан-зону Петербурга ограничили из-за огромного наплыва людей
Санкт-Петербург, 7 июля, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Гигантская очередь любителей футбола выстроилась на входе в петербургскую фан-зону чемпионата мира по футболу в ожидании матча ¼ финала между Россией и Хорватией, передает корреспондент ИА REGNUM.
Фестиваль болельщиков проходит на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, где установлен большой экран, и где одновременно могут находиться до 15 тысяч человек.
Очередь растяулась вдоль все Лебяжьей канавки. Вся фан-зона заполнена людьми. Свободный вход в нее был ограничен еще час назад, чтобы не создавать давки.
«Рекомендуем вам выбирать другие места для просмотра», — говорится в официальном миикроблоге фан-зоны.
«Люди скандируют и очень возбуждены предстоящей игрой», — отмечает наш корреспондент.
На Конюшенной площади болеть за Россию будет кот-оракул Ахилл, верно угадавший результаты четырех из шести матчей, на которые он гадал.