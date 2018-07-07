Санкт-Петербург, 7 июля, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Гигантская очередь любителей футбола выстроилась на входе в петербургскую фан-зону чемпионата мира по футболу в ожидании матча ¼ финала между Россией и Хорватией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вход в петербургскую фан-зону

Фестиваль болельщиков проходит на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, где установлен большой экран, и где одновременно могут находиться до 15 тысяч человек.

Очередь растяулась вдоль все Лебяжьей канавки. Вся фан-зона заполнена людьми. Свободный вход в нее был ограничен еще час назад, чтобы не создавать давки.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне Петербурга до матча

«Рекомендуем вам выбирать другие места для просмотра», — говорится в официальном миикроблоге фан-зоны.

«Люди скандируют и очень возбуждены предстоящей игрой», — отмечает наш корреспондент.

На Конюшенной площади болеть за Россию будет кот-оракул Ахилл, верно угадавший результаты четырех из шести матчей, на которые он гадал.