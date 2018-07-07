Киев, 7 июля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Более 250 тыс. граждан Украины посетили Крым в июне 2018 г. Об этом сообщается на сайте министерства по вопросам временно «оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины.

Водник Пляж. Крым

«В течение июня 2018 года административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 257 460 человек и 41 460 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, поток туристов с Украины в Крым вырос на 37,68%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Украина не признает итоги референдума.

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