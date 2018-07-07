Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Мой прогноз перед чемпионатом мира — 2018 был таков: Хорватия, взрастившая прекрасное футбольное поколение, выйдет в полуфинал. Сегодня я очень хочу, чтобы мой прогноз не сбылся. Потому что сегодня в Сочи на стадионе «Фишт» хорватам противостоит сборная России.

Хорватский футбол

Как нам обыграть сборную Хорватии? Такая возможность есть. Хорватия — не Франция и даже не Уругвай. У неё есть слабые места. Защитники Хорватии не всегда успевают за атакующими линиями, подчас «не поджимая» соперников, из-за чего у сборной Златко Далича образуются пустоты в центральной зоне. Использовать данное свободное пространство — наша главная задача.

При этом сборной России важно не отдать противнику центр поля, где правят футбольный бал Лука Модрич, Иван Ракитич и Иван Перишич. Для этого важна не только максимальная самоотдача, но и мобильность наших полузащитников Романа Зобнина, Далера Кузяева и Александра Головина. Всё это у них теоретически есть — теперь пора бы воплотить и на практике.

Не стоит «мельчить» в передачах, а надо рассчитывать на быстрые — возможно, длинные — проникающие передачи, разбивая традиционно сильный высокий хорватский прессинг. Ракитич и Модрич прекрасны в атаке, но в их родных клубах «Барселоне» и «Реале» у них всегда есть опорная подстраховка (чего стоит Каземиро, мы увидели вчера во время его отсутствия в матче бразильцев и бельгийцев), а в сборной они нагружены защитными функциями — и это не их лучшее качество. Сильных обороняющихся полузащитников у хорватов в стартовом составе нет.

Да и центральная связка защитников Деян Ловрен и Домагой Вида — не Диего Годин и Хосе Хименес; проходить их можно и нужно. К тому же Ловрен, играющий за английский «Ливерпуль», известен своими авантюрными решениями и глупыми ошибками.

И, конечно, главный наш аргумент — родные трибуны, родная земля. Много-много раз она помогала России. Надеемся, поможет и в футболе.

Как сообщало ИА REGNUM, в другом сегодняшнем матче в Самаре англичане в классическом стиле обыграли шведов со счётом 2:0.