Киев, 7 июля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. На восьмидесятом году жизни после продолжительной болезни умер диссидент, депутат Верховной рады четырех созывов, герой Украины Левко Лукьяненко, сообщило «Радио Свобода» со ссылкой на вдову покойного.

President.gov.ua Левко Лукьяненко

Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в селе Хриповка Черниговской области. В 1953 году вступил в КПСС. После окончания Московского университета имени Ломоносова, работал в адвокатуре в Львовской области. С 1959 года начал антисоветскую деятельность, за что в начале 1961 года был изгнан из КПСС и приговорен к расстрелу. Позже приговор заменили пятнадцатью годами тюрьмы.

В 1976 году Лукьяненко участвовал в создании Украинской хельсинской группы. Позже был вновь арестован и приговорен к десяти годам тюрьмы и пяти годам ссылки.

С 1990 года Лукьяненко активно участвовал в политической жизни Украины. В девяностые годы он лоббировал на Украине интересы украино-американской языческой секты.

Лукьяненко четырежды избирался депутатом Верховной рады. В 2006 году удостоен звания героя Украины, в 2016 году стал лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко за тринадцатитомник «Путь к возрождению».