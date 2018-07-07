Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Итак, матч года, матч века — называйте, как хотите. Но сегодня в Сочи на стадионе «Фишт» сборная России по футболу сыграет свой главный матч в постсоветской истории. Мы уже забрались очень далеко, если смотреть на те прогнозы, что сулили нам перед ЧМ-2018, но можем прыгнуть ещё выше — в полуфинал. Россия не играла там никогда. Сборная СССР только раз — в 1966 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские футболисты

На нашем пути — сборная Хорватии, вновь воспитавшая «золотое поколение». Перед этим, напомню, было то, что вышло в полуфинал ЧМ-2018: с Давором Шукером, Робертом Просинечки и Звонимиром Бобаном. Поколение нынешнее не хуже. Все игроки сборной Хорватии трудоустроены в ведущих европейских чемпионатах: Марио Манджукич представляет итальянский «Ювентус», Иван Ракитич — испанскую «Барселону», Иван Перишич и Марцело Брозович — итальянский «Интер». А главное — у хорватов есть игрок, однозначно входящий в ТОП-5 мира — полузащитник «Реала» Лука Модрич, умнейший и техничнейший.

У нас игроков такого уровня нет. Все они, за исключением Дениса Черышева из испанского «Вильярреала», «варятся» в российском чемпионате. Тогда что мы можем противопоставить хорватам? Настрой и ещё раз настрой! Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин откровенно сказал, что «на 95% успехи команды — это заслуга болельщиков». И я с ним согласен. Поддержка родных трибун — это главный козырь сборной России. Согласитесь, очень по-русски верить в родную землю, в родные стены. И это то, что нам реально может помочь. Как пел Борис Борисович Гребенщиков: «Но, чтобы стоять, я должен держаться корней». Стоять на победу — и только так!

Верим в команду! Вера — и только она — много раз помогала нам выигрывать разные битвы. Пришло время стяжать великие победы футбольные!