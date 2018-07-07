Киев, 7 июля, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Украинская власть доигралась до того, что нацисты диктуют ей свои правила в поле идеологии, заявила 6 июля правозащитница Елена Бережная на пресс-конференции в издании Golos.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

«Агрессивное меньшинство, неконституционным способом захватившее власть в феврале 2014 года использует идеологию нацизма на государственном уровне», — считает Бережная.

В качестве примера правозащитница привела недавно открывшуюся в стенах Верховной рады выставку, которая прославляет пособников Гитлера из ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и провозглашенное ими «украинское государство», союзное Третьему рейху.

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«Если бы после этой выставки Парубию (спикер украинского парламента —) запретил въезд Израиль, США, Польша и другие страны, наверное, он бы подумал в следующий раз, готовить такую выставку или нет. А мы пока не видим ни нот протеста от посольств», — отметила Елена Бережная.

Правозащитница также заявила, что сделает все возможное, чтобы Евросоюз ввел санкции в отношении украинских политиков, которые заигрывают с нацизмом и способствуют его возрождению.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рост неонацизма на Украине, о котором давно говорит Россия, уже не могут игнорировать даже американские аналитические центры.

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