Якутск, 7 июля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Алданском районе Якутии из-за пожара в двухэтажном жилом доме были эвакуированы более 10 человек. Об этом сообщил ТАСС глава района Северин Поздняков.

Марк Шагал. Горящий дом. 1913

ЧП произошло в субботу, 7 июля, на улице Молодежи в городе Томмот. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Эвакуировано более 10 человек, — сказал Поздняков. — Сейчас пожар локализован».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Причины пожара пока неизвестны.

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