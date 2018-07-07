Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Матч между сборными по футболу России и Хорватии стартует в 21:00 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает ИА REGNUM. В город, чтобы поддержать свои команды, приехали десятки тысяч болельщиков.

Николай Дубовской. Притихло (Затишье перед бурей). 1890

В стартовом составе сборной России на поле выйдут: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Кутепов, Сергей Игнашевич, Денис Черышев, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Федор Кудряшов, Александр Головин, Александр Самедов, Артем Дзюба. Наставник сборной — Станислав Черчесов.

В стартовом составе сборной Хорватии Даниэль Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Иван Перишич, Деян Ловрен, Иван Ракитич, Андрей Крамарич, Лука Модрич, Марио Манджукич, Анте Ребич, Домагой Вида. Главный тренер — Златко Далич.

Поддержать свои сборные сочинцы и гости города могут не только на стадионе, но и в фан-зоне FIFA. В Сочи прилетела и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Перед матчем она успела осмотреть город.

Отметим, несмотря на то, что накануне на Сочи обрушились ливни, сейчас погода вполне комфортная: +24, солнечно.

Сборные России и Хорватии играли трижды в истории: два раза в отборочных матчах на чемпионат Европы 2008 года, а также сыграли в товарищеской встрече в 2015 году. Первые два матча закончились всухую, а вот последняя — победой хорватской сборной, 3:1. Победитель сегодняшней встречи выйдет в полуфинал чемпионата мира, где сразится со сборной Англии.