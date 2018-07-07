Москва, 7 июля, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Тройку лидеров среди автомобилей вторичного рынка ценой до 100 000 рублей назвали автоэксперты, сообщает 7 июля интернет-портал «Автоновости дня».

Maksim Sidorov Автомобиль Lada 2110

Топ-лист составлялся с учетом отзывов автовладельцев.

На третьем месте рейтинга находится автомобиль Opel Vectra B, 80−90х годов выпуска. За сумму в 100 000 автолюбитель можно найти авто этой марки в очень приличном состоянии, единственное, что вызовет нарекания, это проблемы с кузовом.

Вторую строчку занимает немецкий Volkswagen Golf 2, примерно тех же годов сборки, что и предыдущий участник рейтинга. Это надежный хетчбэк достаточно простой конструкции, что обеспечивает не очень обременительное для кошелька владельца содержание авто.

И возглавил рейтинг европейских авто с пробегом отечественный седан Lada 2110. При всех недостатках модели в части комфорта и управляемости, их содержание обойдется значительно дешевле, чем у других моделей. Кроме того, часто при мелкой поломке водители не обращаются в сервис, а справляются с проблемой самостоятельно.

Напомним, что автомобили Lada концерна «АвтоВАЗ» остаются востребованными на российском авторынке, хотя и отмечается падение продаж некоторых моделей. Так, например, в июне были проданы 2302 автомобиля модели Lada X-Ray, что на 17% меньше, чем за июнь 2017 года.