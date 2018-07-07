Самара, 7 июля, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Не увидели мы напряжённой игры в Самаре между сборными Швеции и Англии. Матч, как и предсказывало ИА REGNUM, прошёл под диктовку англичан. И в этом ей помог уже первый «стандарт» в матче.

Английская «виктория»

До этого шведы, тщательно изучившие соперника, грамотно держали оборону, блокируя скоростные атаки англичан. Однако, когда подопечные Гарета Саутгейта, получили право на угловой удар — всё и случилось. Гарри Макгуайр, оттеснив от мяча Эмиля Форсберга, головой пробил шведского вратаря Робин Ольсена после подачи Эшли Янга. Ох, порадовались комментаторы, любящие использовать штампы о классической игре англичан, забивающих головой с навесов и «стандартов».

Простота комментария усилилась во втором тайме, когда мы увидели ещё один классический английский гол. Джесси Лингард навесил, а Делли Алли головой положил мяч в ворота. Всё, игра сделана!

Шведы пытались атаковать, имели несколько полумоментов, но у сборной Англии, похоже, наконец-то появился классный вратарь — Джордан Пикфорд «потянул» удары Виктора Классона и Маркуса Берга. При этом англичане учли ошибки прошлого матча с колумбийцами и старались контролировать игру, атаковать, не теряя концентрации. И в результате уверенно довели игру до победы. А их фанаты затянули над самарскими трибунами «God save the Queen».

Шведы, на мой взгляд, изначально не имели шансов в этом матче, пропустив первыми. Лучшие футбольные времена этой страны остались позади: когда шведы вышли в финал чемпионата мира — 1994, ведомые Томасом Бролином. Теперь же выход в четвертьфинал для шведов — уже достижение.

Англичане же показали себя классной сборной. Английская премьер-лига — лучшая в мире. Да, в ней выступает много легионеров, но они повышают класс и местных игроков. Не забывают о спортивных школах, о развитии собственного футбола английские руководители — и вот результат. Англичане выигрывают во всех молодёжных турнирах, а теперь их главная сборная вышла в полуфинал чемпионата мира (к слову, всего третий раз в истории). Колоссальные деньги, вливаемые в английский футбол, дали результаты.

Ну, а соперник сборной Англии определится сегодня в 21:00 в Сочи, где, как сообщало ИА REGNUM, встретятся сборные России и Хорватии.