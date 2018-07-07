Милан, Италия, 7 июля, 2018, 18:58 — ИА Регнум. В Италии попал в ДТП бельгийский футболист Раджа Наингголан, выступающий за миланский «Интер». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport со ссылкой на свои источники.

Wolf Раджа Наингголан

«Наингголан, находившийся за рулем Ferrari GtC 4 Lusso, попал в аварию на трассе А1», — передает вещатель.

По предварительным данным, 6 июля полузащитник «Интера» не справился с управлением автомобиля и врезался в столб.

Отмечается, что в результате ДТП спортсмен не пострадал. Транспортному средству требуется ремонт на сумму около 50 тыс. евро.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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