Самара, 7 июля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. 7 июля на стадионе «Самара Арена» был разыгран матч ¼ финала чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Швеции и Англии. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу «львов».

Sven Mandel Сборная Англии в атаке

На 30-й минуте центральный защитник «Лестера» Гарри Магуайр открыл счет, замнкув навес Эшли Янга с углового — 0:1. Через 14 минут после начала второго тайма Дел Алли удвоил преимущество — 0:2. В роли ассистента вышел Джесси Лингард.

Статистика матча (Швеция/Англия)

Удары 5/7

Удары в створ 3/2

Владение 43%/57%

Фолы 11/8

Составы на матч:

Швеция: Ульсен, Крафт, Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Экдаль, Ларссон, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Лингард, Хендерсон, Триппьер, Янг, Алли, Кейн, Стерлинг.

Главный арбитр матча: Бьорн Кейперс.

Предупреждения: Магуайр — 87, Гвидетти — 88, Ларссон — 90+4.

Голы: Магуайр 30 — 0:1, Алли 59 — 0:2.