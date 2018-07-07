Дамаск, 7 июля, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Ресурс Al Masdar News сообщил об уничтожении сирийскими военными командующего бригадами «Фаллуджа Хоран» Мохаммада аль-Махамида. Он был убит в ходе боевого столкновения в сельской местности в восточной части провинции Дераа.

Как клопа раздавили

Мохаммад аль-Махамид относился к непримиримым боевикам, всегда выступал против всех видов примирения, за тотальную войну любыми средствами против сирийского правительства. Он пытался воздействовать и на другие исламистские группировки, чтобы сорвать мирный переговорный процесс.

Есть информация, что именно его подчиненные убивали и похищали членов комиссии по примирению в провинции Дераа. По неподтвержденной информации, его боевики убили несколько бойцов из соседней группировки для того, чтобы свалить вину на сирийских военных и сорвать переговорный процесс о прекращении огня на юго-востоке Сирии.

Следует отметить, что в настоящее время достаточно успешно идут переговоры российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами повстанцев о полной капитуляции боевиков в провинции Дераа.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Дамаск контролирует уже три четверти территории юго-западной Сирии.