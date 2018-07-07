Москва, 7 июля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Завершен фильм по сценарию сатирика Михаила Задорнова «Однажды в Америке или Чисто русская сказка», сообщает 7 июля интернет-портал Starhit.

Daria Pichugina Михаил Задорнов

Над кинофильмом, сатирик работал в последние месяцы своей жизни. Михаил Задорнов выступал в фильме в роли режиссера, сценариста, а также сыграл несколько ролей, в том числе роль президента США Дональда Трампа.

После ухода Задорнова из жизни работу над картиной продолжили режиссер Дмитрий Панченко и продюсер Максим Забелин. Для осуществления задуманного им не хватило средств и они обратились за помощью к поклонникам артиста.

«Нужно было около 2,2 миллиона рублей, — рассказал Максим Забелин. — Разместили реквизиты и информацию о картине на сайте, и за несколько месяцев фанаты Михаила Николаевича собрали около 500 тысяч рублей. Данной суммы оказалось достаточно, чтобы достойно ее завершить».

Кроме того, посильный вклад в работу над картиной внесли министерство культуры РФ, а также родные и близкие Задорнова. А дочь сатирика, Елена, снялась в одной из ролей.

Сообщается, что голос Михаила Задорнова будет звучать на протяжении всей картины, в качестве рассказчика.

Общероссийская премьера картины ориентировочна назначена на осень этого года, а ранее, в день рождения сатирика, 21 июля, намечен премьерный показ ленты для близких людей артиста.

Напомним, что писателя-сатирика Михаила Николаевича Задорнова не стало в ноябре 2017 года. Он известен как юморист, актер, режиссер, член Союза писателей и автор более десяти книг.