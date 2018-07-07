Лос-Анджелес, США, 7 июля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе после перестрелки с полицией, возможно, скончался баскетболист Тайлер Ханикатт, известный по выступлениям за подмосковный клуб «Химки». Об этом сообщает спортивное издание Eurohoops со ссылкой на свои источники.

Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция Убийца

По данным издания, спортсмен, на поведение которого пожаловалась его мать, якобы забаррикадировался дома и даже открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Стражи порядка также были вынуждены применить оружие.

В результате перестрелки молодой человек погиб. Другие подробности пока неизвестны.

Официального подтверждения данной информации пока нет.