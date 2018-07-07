Самара, 7 июля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. England remains the same. Так, вспоминая песню Led Zeppelin, можно охарактеризовать игру англичан против шведов в Самаре. Англия играет так, словно вернула нам воспоминания из двадцатого века. Классические розыгрыши — классическое завершение атак.

joshjdss Делли Алли

В первом тайме Эшли Янг подал угловой, а защитник «Лестера» Гарри Макгуайр, оттеснив от мяча Эмиля Форсберга, головой пробил шведского вратаря Робин Ольсена. А в тайме втором мы увидели ещё один классический английский гол. Джесси Лингард навесил, а Делли Алли головой положил мяч в ворота.

Да уж, ощущения такие, будто мы смотрим Англию образца ЧМ-1966. К слову, тот чемпионат она выиграла — в первый и последний раз за свою историю.