Трамп спрогнозировал банкротство двух газет США
Вашингтон, 7 июля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Газеты The New York Times и The Washington Post, которые постоянно цитируют «анонимные источники», могут прекратить существование уже через 7 лет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.
«Twitter рекордными темпами избавляется от фейковых аккаунтов, — написал глава Белого дома. — Войдут ли в их число The New York Times и … The Washington Post, которые постоянно цитируют анонимные источники, по моему мнению, не существующие?».
По словам главы государства, газеты The New York Times и The Washington Post уже через семь лет могут «выйти из бизнеса».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп уже уличал в «недостоверных сообщениях» ряд СМИ США.
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