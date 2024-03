Вашингтон, 7 июля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Газеты The New York Times и The Washington Post, которые постоянно цитируют «анонимные источники», могут прекратить существование уже через 7 лет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Twitter рекордными темпами избавляется от фейковых аккаунтов, — написал глава Белого дома. — Войдут ли в их число The New York Times и … The Washington Post, которые постоянно цитируют анонимные источники, по моему мнению, не существующие?».

По словам главы государства, газеты The New York Times и The Washington Post уже через семь лет могут «выйти из бизнеса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп уже уличал в «недостоверных сообщениях» ряд СМИ США.

