Вашингтон, 7 июля, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Фантастический фильм «Мир Юрского периода — 2» собрал в мировом прокате более $1 млрд, сообщает 7 июня издание The Hollywood Reporter.

Цитата из х/ф «Мир Юрского периода — 2». Реж. Хуан Антонио Байона. 2018. США Культура и природа. Лицом к лицу

Отмечается, что картина стала 35 фильмом в истории кино, чьи кассовые сборы превысил данную отметку.

При этом, в рейтинге фильмов 2018 года с самыми крупными кассовыми сборами, блокбастер занимает третью строчку. Две первые строчки рейтинга заняли кинокартины от компании Marvel. Это «Мстители» Война бесконечности (кассовый сбор — более 2 млрд) и «Черная пантера» (кассовый сбор $1,346 млрд).

Большую часть кассовых сборов принес фильму международный прокат, особенно китайский кинорынок. В мире картина собрала более $700 млн, тогда как в США чуть более $300 млн.

Напомним, что первая часть сиквела «Мир Юрского периода» была выпущена в 2015 году и собрала по миру около $1,7 млрд. Фильм был четвертым в серии «Парк Юрского периода».