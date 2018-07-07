Калуга, 7 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. В Калужской области, в период с 27 июня по 4 июля, в магазинах федеральных сетей наблюдалось увеличение цен на мясо кур — на 2,3%, рыбу мороженую — на 1,1%, на картофель — на 5,8%, морковь — на 5,7%, яблоки — на 1,9%.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия «Хм, кусается...»

Об этом 7 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM, по материалам совместного заседания регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Между тем, в Калуге наблюдаются более высокие цены на консервы мясные, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое пастеризованное, капусту, огурцы, и помидоры, чем в других областных центрах ЦФО.

Отметим, что на заседании также обсуждался проект «Мультисервисный офис», открытие которого состоялось 4 июля в Малоярославецком районе. Развитие концепции автолавок в калужском регионе позволяет в мобильном формате дать жителям отдаленных сельских территорий области полноценное расчетно-кассовое обслуживание, медицинские услуги и главное — необходимые продовольственные товары. В настоящее время, благодаря передвижному фургону, оказывается помощь жителям Малоярославецкого района.

Скоро, в рамках проекта «Мультисервисный офис», современную автолавку также можно будет увидеть и в деревнях Бабынинского и Перемышльского районов.

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