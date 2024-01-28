Самара, 7 июля, 2018, 17:55 — ИА Регнум. После первого тайма матча в Самаре англичане выигрывают у шведов со счётом 1 — 0. С первых минут скандинавы смогли навязать свою игру: плотную, вязкую, цепкую. Тут надо отметить тренерский талант Янне Андерссона, прекрасно изучившего соперника.

Клод Моне. Завтрак на траве. 1865-1866

Однако то, что англичане не смогли сделать с игры, они сотворили со стандартного положения — в классическом английском стиле, точно завтрак. Эшли Янг подал угловой, а защитник «Лестера» Гарри Макгуайр, оттеснив от мяча Эмиля Форсберга, головой пробил шведского вратаря Робин Ольсена. Так и слышалось после его удара: «Овсянка, сэр!»

Шведам пришлось раскрываться, и Англия поймала свою игру — быструю, резкую. В конце тайма Рахим Стерлинг, приняв длинный пас, вышел один на один с Робином Ольсеном, не смог переиграть его, а после, замешкавшись после карусели во вратарской противника, не попал в пустой угол из убойного положения.

Англичане чувствуют себя уверенно на поле в Самаре, а вот шведам необходимо кардинально перестраивать игру для того, чтобы постараться забить во втором тайме. Как сообщало ИА REGNUM, во втором матче сегодняшнего дня в Сочи в 21:00 встретятся сборные России и Хорватии.