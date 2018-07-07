Москва, 7 июля, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Выставка представит произведения ювелирного и прикладного искусства разных стран и эпох. В центре экспозиции — ювелирные изделия дома Cartier, жемчужные серьги Bulgari, принадлежавшие Элизабет Тейлор, брошь по эскизу Сальвадора Дали и старинные драгоценности монарших домов Европы, в том числе тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской. Все украшения отличаются удивительными по красоте камнями, тончайшей работой по драгоценным металлам, изысканностью форм и рисунков.

Николай Рерих. Жемчуг исканий

Здесь же можно будет познакомиться с развитием «жемчужного» промысла в России и Катаре. Экспозиция проводится в рамках перекрестного года культуры России и Катара.