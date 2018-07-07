Ставрополь, 7 июля, 2018, 17:50 — ИА Регнум. 1 тысячи 800 домов остались без газа из-за паводка в Арзгире Ставропольского крае 7 июля. На месте ведутся восстановительные работы, сообщили ИА REGNUM в «Газпром газораспределение Ставрополь».

Максимильен Люс. Наводнение. 1910

Как сообщается, вечером 6 июля из-за сильных дождей значительно поднялся уровень воды в реке Чограй. В зоне подтопления оказались несколько улиц населенного пункта, десятки домов и приусадебных участков. Потоком воды был поврежден надземный распределительный газопровод низкого давления. На месте с 06:00 работают специалисты аварийной службы.

Добавим, что ранее также из-за непогоды было нарушено газоснабжение в Зеленокумске — там из-за сильного ветра без газа осталось 80 домов.

В Ставрополе на 6−8 июля введен режим повышенной готовности: накануне на город обрушились дожди, выпало не менее 20 мм осадков, что по значению приближается к критическому уровню. Добавим, что в крае, в том числе в населенных пунктах Арзгирского района, ранее был введен режим ЧС.