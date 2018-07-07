Москва, 7 июля, 2018, 17:49 — ИА Регнум. «В этом году в Москве будет построено и реконструировано более 80 парков. Надеюсь, что к началу осени, до 1 сентября, все основные работы в парках Москвы будут завершены. Все проекты согласованы с местными жителями», — рассказал 6 июля в вечернем эфире телеканала «Москва 24» мэр столицы Сергей Собянин.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Аллея Партизан в московском Парке Победы

В одном из крупнейших — «Ходынское поле» (зона отдыха более 25 гектаров) — будет высажено около 3 тысяч деревьев, разбиты цветники, а также сооружены светомузыкальные фонтаны, прогулочные тропинки, детские, спортивные площадки, велосипедные дорожки.

Проект предусматривает создание искусственных форм рельефа — холмов высотой до 10 м и декоративного водоема площадью 6 тыс. кв. м.