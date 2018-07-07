Москва, 7 июля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. До конца года в еще 17 московских библиотеках будут открыты кафе.

Жан Эдуар Вюйар. Сцена в кафе (фрагмент). 1899

Это будет продолжением удавшегося опыта организации точек общепита в московских библиотеках. Кафетерии уже действуют в таких известных книжных собраниях, как библиотеки имени Чехова, имени Жуковского и даже имени 1 Мая.

Как известно, очень многие любят сопроводить интересное чтение не менее приятным «попиванием» чайка или кофейка. Теперь такая возможность будет предоставлена. Это и увеличивает время пребывания читателей в библиотеке и, по признанию гендиректора «Дирекции по развитию культурных центров» Москвы Марии Рогачевой, приносит дополнительный внебюджетный доход.

Идеи превращения библиотек в культурные и досуговые центры вынашивается на разных уровнях очень давно. Не секрет, что с повсеместным развитием интернета, они потеряли свое первоначальное предназначение, а значит надо искать новые формы. Предложений очень много. Пока реализуются лишь небольшая часть. Но делать что-то кардинальное надо достаточно быстро, так как на обширные площади библиотек упорно заглядываются коммерсанты.