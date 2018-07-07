Москва, 7 июля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Музей-заповедник «Александровская слобода» должен стать популярным местом для туристов, заявил 7 июня на пресс-конференции министр культуры РФ Владимир Мединский.

Михаил Врубель. Александровская слобода. 1899

«Это ведь такой кусок Золотого кольца. Это совершенно другое представление о нашей культуре, это гораздо интереснее. Поэтому будем раскручивать Александров так же, как и в свое время раскрутили Суздаль», — заявил Мединский представителям прессы.

На сегодняшнем совещание в Минкультуры РФ обсуждались меры по привлечению внимания к культурному объекту, обсуждались пути развития музея-заповедника.

Так, к 2019 году, совместно с Московским Кремлем и Государственным историческим музеем, планируется запуск общеобразовательного тура в Алесандровскую слободу для школьников, а совместно с Троице-Сергиевой лаврой будут организованы экскурсии для иностранных туристов, посвященные Ивану Грозному и ПетруI.

Напомним, что Александровская слобода, ныне часть города Александров, известна с XIV века. С 1505 года служила загородной резиденцией великого князя ВасилияIII, в 1564—1581 годах, при Иване Грозном была фактической столицей государства Российского. В районе Алесксандровской слободы царь ПетрI проводил учения своих потешных войск. В настоящий момент здесь действует множество выставок и экспозиций.