Москва, 7 июля, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Ботанический сад МГУ на Проспекте Мира, он же «Аптекарский огород» стал одной из главных площадок московского опен-эйра. Здесь среди удивительных экспозиций редких цветов звучит музыка самых разных направлений и жанров. 7 июня будет представлено на суд зрителей сразу два музыкальных действа. Днем поклонников танца ждет представление «Страсть аргентинского танго». На сцене — одна из лучших танцевальных пар страны — вице-президент Международной федерации аргентинского танго Ирина Остроумова и ведущий преподаватель Международной федерации аргентинского танго Александра Якушева. Музыкальная часть в исполнении интереснейшего коллектива — оркестра 'Tango Orchestra Misterioso'.

Sergey Rodovnichenko «Аптекарский огород»

А вечером можно насладиться необыкновенным концертом «Дудук, саксофон и оркестр». В программе произведения Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского. Органичное исполнение шедевров классики на дудке, саксофоне, гуслях, органе и других инструментах может стать откровением для знатоков и любителей музыки.