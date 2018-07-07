Бухарест, 7 июля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. В Румынии погиб пилот Флорин Ротару, управлявший упавшим истребителем МиГ-21. Об этом сообщили в пресс-службе министерства национальной обороны Румынии.

Army.mil Мёртвый пилот на фоне упавшего самолёта

«Лейтенант Флорин Ротару… скончался, — говорится в сообщении. — Офицеру было 36 лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Румынии упал истребитель МиГ-21 Лансер, принадлежавший Военно-воздушным силам (ВВС) этой страны. ЧП произошло в 10 км от военно-воздушной базы.

Читайте также: МиГ-21 ВВС Румынии разбился во время показательных выступлений