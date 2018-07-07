Самара, 7 июля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Англия, играющая в Самаре матч против шведов, вышла вперёд. Несмотря на то, что футбол изменился, и разговоры о стилях команд больше похоже на штампы, мы увидели вполне английский классический гол. Эшли Янг подал угловой, а Гарри Макгуайр головой пробил шведского вратаря Робин Ольсена. Стандарт — игра головой — вот она классическая старая Англия!

John Christian Fjellestad Англия в атаке. Опасный момент

Как мы и предсказывали, ключевым фактором матча в Самаре стали стандартные положения. С игры у команд не было шансов отличиться. Шведы, грамотно выстроившись, навязали англичанам свою игру, но гол Макгуайра всё изменил. Теперь шведам придётся атаковать, а быстроногая Англия идеальна на контратаках.