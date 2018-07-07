Калуга, 7 июля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Порядка 865 тысяч тонн грузов было задекларировано Калужской таможней в первом полугодии 2018 года. Грузооборот увеличился на 9,8%. Объем экспортируемых товаров составил 539 тысяч тонн (рост на 11%), импортируемых товаров — 326 тысяч тонн (рост на 7%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Как сообщает 7 июля корреспондент ИА REGNUM, по информации таможенников, внешнеторговый оборот за 6 месяцев текущего года увеличился на 25% по сравнению с тем же периодом 2017 года и превысил $2 млрд. Во внешней торговле принимали участие партнеры из 82 стран мира.

Импортные закупки выросли на 23%, а экспортные поставки — на 38%. Таможенными постами было оформлено 37 376 деклараций на товары. В доходную часть федерального бюджета перечислено свыше 26 млрд рублей, что на 25,6% больше аналогичного периода 2017 года.

Кроме того, Калужская таможня совместно с другими ведомствами обнаружила 220 тонн санкционных продуктов. 40 тонн «санкционки» уничтожили сами таможенники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы федерального бюджета от работы Калужской таможни в 2017 году составили порядка 48 млрд рублей. В регионе ответственности Калужской таможни внешнеэкономическую деятельность осуществляли 915 участников, а общий объём задекларированных грузов составил 1,7 млн тонн.

Внешнеторговый оборот со странами дальнего и ближнего зарубежья составил более $4 млрд.

За 2017 год Калужской таможней проведено 128 проверок. По результатам проверок возбуждено 138 дел об административных правонарушениях. Сумма выявленных нарушений валютного законодательства по фактам невозвращения денежных средств в Российскую Федерацию составила 6,8 млрд рублей.

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