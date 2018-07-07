Анкара, 7 июля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Турция вступит в «новую эпоху развития» после церемонии инаугурации президента. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Заря новой жизни

«9 июля состоится церемония инаугурации президента Турции, после чего страна вступит в новую эпоху развития», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Турции прошли досрочные президентские выборы. По итогам голосования победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, набравший более 50% голосов избирателей.

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