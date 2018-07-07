Москва, 7 июля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Существенное падение продаж автомобиля LADA XRAY отметили 7 июля специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Serjio Zenkov LADA XRAY

Падение продаж отечественного кроссовера составило 17% в сравнении с предыдущим годом. И, как отмечают специалисты, это самое сильное падение объемов реализации данной модели за все время появления ее на авторынке в феврале 2016 года.

Впервые снижение продаж модели было отмечено в феврале 2018 года — на 10%, а в марте 2018 продажи упали еще на 2%, после чего начался подъем в реализациях. Но уже в июне LADA XRAY вышла из Топ-10 самых продаваемых отечественных авто, заняв лишь 11 место в рейтинге.

Напомним, что автомобиль LADA XRAY выпускается с декабря 2015 года российской компанией «АвтоВАЗ».