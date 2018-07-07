Махачкала, 7 июля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Бывший глава министерства здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов задержан после обысков в его домовладении. Об этом сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах республики РИА «Дагестан».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Арест

По данным издания, обыски были проведены сегодня утром, 7 июля. После этого бывшего министра задержали по подозрению в хищении бюджетных средств.

По данным издания «Махачкалинские известия», Ибрагимов задержан в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является его бывший заместитель Хаджимурад Мирзабеков. Его подозревают в хищении 105 млн рублей, которые в 2013—2014 годах были выделены на покупку высокотехнологичного медицинского оборудования

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Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов подал прошение об отставке весной 2018 года. На совещании с представителями органов исполнительной власти 2 апреля врио главы региона Владимир Васильев принял его добровольное заявление об отставке.