Калуга, 7 июля, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Житель Калуги, задолжавший своему ребёнку более 100 тысяч рублей, переписал на него долю в квартире, чтобы его бывшая жена отозвала исполнительный лист о взыскании алиментных платежей из службы судебных приставов. Об этом в субботу, 7 июля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР «Вы недостаточно кредитоспособны»

По её словам, ранее, в течение какого-то времени, мужчина платил алименты не в полном объеме, а в последние месяцы вообще перестал производить оплаты.

Между тем судебный пристав вынес в отношении должника ограничение в специальном праве на управление транспортными средствами. Также был наложен арест на имущество мужчины, находящееся в его квартире.

«После составления административного протокола, мужчине удалось договориться с бывшей женой и он переписал на своего ребенка долю в квартире, — сказала Любовь Скакун. — Тогда мать ребёнка отозвала исполнительный лист из службы судебных приставов. Исполнительное производство в отношении бывшего должника было прекращено».

Напомним, в 2017 году калужские судебные приставы в принудительном порядке взыскали почти 200 млн рублей задолженностей по алиментным платежам без учёта денежных средств, выплаченных должниками в добровольном порядке. За уклонение от алиментных платежей 891 житель Калужской области был привлечён к административной ответственности, 872 злостных алиментщика были приговорены к обязательным работам на сроки до 150 часов, а 20 человек подвергнуты аресту на срок до 15 суток. Кроме того, неплательщики алиментов, которые продолжали игнорировать исполнение родительских обязательств и после привлечения к административной ответственности, были привлечены уже к уголовной. Только за 2017 год в регионе было возбуждено около 400 уголовных дел в отношении должников по алиментам.

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