Кемерово, 7 июля, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина, который один из первых прибыл к горящему торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Зимняя вишня» в марте 2018 года, задержали в Кемерово. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»

«Бурсин задержан, — говорится в сообщении ведомства. — Ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «xалатность».

По версии следствия, мужчина не организовал на месте ЧП «проведение разведки пожара надлежащим образом», а также не наладил «управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошло 25 марта 2018 г. В результате ЧП погибли 60 человек.

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