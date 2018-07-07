Рим, 7 июля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Известный итальянский певец и композитор Сальваторе (Тото) Кутуньо празднует свой юбилей сегодня, 7 июля.

Сальваторе «Тото» Кутуньо получает премию на XXX Фестивале в Сан-Ремо

Известному музыканту исполнилось 75 лет. Певец родился в городе Фодзиново в пригороде Тосканы. В раннем возрасте Кутуньо освоил игру на трубе, чуть позже научился игре на аккордеоне, а в семь лет уже дебютировал на сцене в качестве барабанщика.

Тото Кутуньо начинал свою профессиональную музыкальную карьеру как композитор. Его песни исполняли такие мировые звезды, как Далида, Мирей Матье, Джо Дасен, Андриано Челентано.

В качестве певца Кутуньо неоднократно участвовал в международных песенных фестивалях и конкурсах. Так, в 1980 году певец занял первое место на фестивале в Сан-Ремо с композицией «Solo noi», а в 1990 году певец занял первое место на конкурсе «Евровидение» с песней «Insieme: 1992».

В 2007 году у музыканта обнаружили рак, после чего Тото Кутуньо прошел длительный курс лечения и реабитиции и в результате сумел победить болезнь.

На сегодняшний день Тото Кутуньо активно гастролирует, пишет новые песни и не собирается уходить со сцены.

Напомним, что у Тото Кутуньо было множество почитателей в СССР. Впервые он посетил СССР с концертами в 1986 году. Певец дал около 30 концертов в Москве и Санкт-Петербурге, все с аншлагами. В дальнейшем музыкант неоднократно посещал Россию и всегда бывал с огромным энтузиазмом принят российскими слушателями.