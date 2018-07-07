Анкара, 7 июля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, одержавший 24 июня победу по итогам голосования на президентских выборах — 2018, посетит Азербайджан и самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра 10 июля. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщает пресс-служба главы турецкого государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

«Эти поездки станут первыми зарубежными визитами Эрдогана после победы на президентских выборах», — говорится в сообщении.

Напомним, самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра в качестве независимого государства признала только сама Анкара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2018 г. в Турции состоялись выборы президента и одновременно выборы в парламент. Согласно результатам выборов, действующий глава государства одержал победу, набрав 52,59% голосов.

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