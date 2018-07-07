Самара, 7 июля, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Есть знаменитая песня болельщиков английского «Ливерпуля» «You'll never walk alone», что переводится как «Ты никогда не будешь один», не будешь идти один. В том, что английские фанаты поддержат свою сборную в Самаре, сомнений нет и в принципе быть не может. Английские футболисты не останутся одни. Однако какой станет прогулка для сборной Англии в игре против шведов?

Англия и Швеция. Дерби

Есть соблазн сказать, что англичане должны выигрывать без сверхусилий. У них, несомненно, более классные игроки. Поколение в Англии, действительно, выросло знатное. Неслучайно англичане выиграли турниры в трёх разных возрастных группах. К тому же у сборной Англии есть суперфорвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, отличившийся на этом чемпионате мира уже 6 раз.

Однако шведы раз за разом доказывают, что способны побеждать любого соперника. В команде нет суперзвёзд, но по организации игры шведы, без сомнения, одни из лучших на чемпионате мира — 2018. Чётко организована оборона, максимально отработаны «стандарты» и, конечно, есть фирменные силовые атаки. Надо отметить, что долгое время игра сборной Швеции зависела в основном от одного человека — легендарного Златана Ибрагимовича. Однако с его уходом шведская команда стала единым, монолитным коллективом.

Англичане переигрывают шведов, прежде всего, в скорости и технике. Потому шведам важно сыграть максимально компактно и при этом «сушить» игру, что блестяще вышло у них в матче со швейцарцами и до последних минут получалось в матче с немцами. К тому же англичане, как показали их матчи с бельгийцами и колумбийцами, в целом контролируя игру, могут на время терять концентрацию. И этим может воспользоваться сборная Швеции, чей инстинкт киллера на данном чемпионате мира очевиден. Так что, вполне возможно, прогулка англичан пройдёт под ледяным дождём.

На матч тренеры сборных Швеции и Англии Янне Андерссон и Гарет Саутгейт выставили следующие составы.

Швеция: Ольсен, Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг, Кейн.