Киев, 7 июля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Минометы «Молот», от разрыва одного из которых на учениях в Ровенской области погибло несколько военных, запретили применять на Украине. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, поручивший министру обороны Украины Степану Полтораку и начальнику Генштаба Украины Виктору Муженко «разобраться в причинах трагедии».

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«Даю поручение (Полтораку, Муженко) — на учениях, до завершения расследования, указанные минометы не применять», — сказал Порошенко, заявление которого обнародовано на сайте главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июля на Ровенском полигоне во время бригадных тактических учений прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 3 человека, еще несколько военных получили ранения.

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